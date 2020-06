IL TABELLINO

. Due come sono i gol di Dzeko, uno meglio dell'altro, anzi il primo stellare, il secondo solo spaziale. Ha temuto a lungo stasera la Roma di finire o restare in... Gabbia. Nella gabbia del gol dida cui sembrava non riuscire ad uscire, nella gabbia quindi di una classifica immobile, nella gabbia di un Var ligio ad una regola folle, nella gabbia della mala sorte. Poi Fonseca ha messo dentro Pellegrini e Cristante e Zappacosta e ha messo fuori Peres, Pastore e Diawara e, come amano dire nel calcioRoma infelice in questi giorni e settimane, chiusa in un suo privato e labirintico lockdown societario, umorale e ambientale. Infelice, o meglio: la sostenibile capacità di essere infelice. Infelice della sua proprietà:con la Roma, se davvero è questione di conti, ci ha pure fin qui rimesso soldi, ma in città tutti lo pensano e lo vivono come uno che della Roma ha approfittato. Infelice nella sua attesa del Messia: diSettimo Cavalleria non si sente la tromba e neanche si vede la polvere levata in lontananza dai cavalli al galoppo. Friedkin non arriva e l'Arabo non è mai esistito. Infelice la Roma e infelici i suoi tifosi nell'epopea narrata dei migliori giocatori sempre venduti. Il che sarà anche abbastanza vero, però l'epopea ha sviluppato la sindrome sordiana dello "a me mi ha rovinato la malattia, dovevo sta' a Londra...". Infelice nella classifica:E Atalanta presa è la Champions, quindi valla a prendere la Champions lassù. Infelice nell'anno infelice:Che non ci siano pasti gratis per la Roma stasera si vede già dopo 6 minuti:. Tre minuti dopo Pastore salta sampdoriani come birilli e trova...Audero. La Samp in campo è la sorella tosta della squadra materasso contro l'Inter e al minuto 11. Minuto 19: Audero para su Mkhitaryan. Minuto 21, Diawara ne fa un'altra di fesseria, stavolta è Mirante devia, palo e corner. E a Bergamo è Lazio in vantaggio di due gol... Piove sul bagnato:. E sensazione diffusa e profonda che per la Roma non è serata. Minuto 33 e Mirante salva, risalva al minuto 42. Roma va all'intervallo sotto nel punteggio e sotto di umore. Al minuto 49 Mkhitaryan meriterebbe il gol ma a questo punto l'idea che si diffonde in campo e in panchina e davanti alla tv è che, anche si giocasse fino all'una di notte, sorte, piedi e testa il gol alla Roma non lo daranno.Poi Fonseca mette dentro tre in maggiore salute calcistica dei tre che mette fuori.. Due minuti dopo Kolarov fa quasi 2 a 1 e due minuti ancora sempre. Non è la Samp che si è squagliata, è la Roma che gioca in undici. Si può fare ciò che prima sembrava impossibile.Under per Perez, ma non se ne accorge nessuno, di Under.. E a Bergamo è 3 a 2 per l'Atalanta.... La Roma può smettere il volto triste, distendere l'aria corrucciata, farsi un petting con la felicità.Marcatori: 11′ Gabbiadini, 65′, 85′ DzekoAssist: 65' Pellegrini, 85' CristanteAmmoniti: 38′ Jankto, 58′ Bereszynski, 81′ MkhitaryanRoma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (60′ Zappacosta), Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara (60′ Cristante); Carles Perez (72′ Under), Pastore (60′ Pastore), Mkhitaryan (85′ Kalinic); Dzeko.A disp.: Fuzato, Mancini, Zappacosta, Spinazzola, Fazio, Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Kluivert.All.: FonsecaSampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello (81′ Murru); Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty (70′ Ramirez), Jankto (63′ Leris); Gabbiadini (63′ Bonazzoli).All.: RanieriArbitro: Calvarese della sez. di Teramo