“Dopo il suo tocco, Chiffi avrebbe dovuto interrompere il gioco e scodellare la palla. È un errore grave. Se la Fiorentina facesse reclamo entro 24 ore il giudice sportivo non potrebbe fare altro che accettarlo e la partita sarebbe invalidata”. L’ex arbitro Graziano Cesari svela uno scenario che non avrebbe precedenti. La Fiorentina, secondo regolamento, avrebbe la possibilità di rivolgersi al giudice sportivo per chiedere di rigiocare il match perso 2-1 con la Roma. Dopo il tocco di Chiffi è nata infatti l’azione che ha portato al rigore decisivo per il fallo di Terracciano su Dzeko