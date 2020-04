Secondo quanto riportato da La Nazione fra Inter, Roma e Fiorentina in estate potrebbe andare in scena un super intreccio di terzini. L'inter difficilmente riscattera Cristiano Biraghi che tornerà in viola per essere rigirato alla Roma in cambio di uno fra Spinazzola e Florenzi con quest'ultimo che, di ritorno dal prestito a Valencia, piace anche all'Inter.