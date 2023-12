Si alza il sipario sullo stadio Olimpico, per il posticipo che chiude la domenica della, in attesa delle due sfide del Monday Night:ladi Josériceve ladi Vincenzo, in quella che è a tutti gli effetti una sfida Champions, con l'obiettivo da parte di entrambe le squadre di rientrare nei primi quattro posti della classifica.Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.Terracciano; Kayode, Ranieri, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Ikoné; Nzola.I giallorossi, reduci da quattro risultati utili di fila (tre vittorie e un pari), vogliono mantenere la quarta posizione e magari approfittare degli altri incroci europei per accorciare, mentre i viola, reduci dal sofferto passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma soltanto ai rigori, sognano il sorpasso in classifica. Sfida nella sfida, quella tra i tandem d'attacco: da una parte Lukaku-Dybala, rispettivamente 6 e 4 gol finora, dall'altra l'acciaccato Nico Gonzalez e Bonaventura, entrambi a quota 6.La Roma ha perso due delle ultime tre partite (1V) di Serie A contro la Fiorentina, con José Mourinho alla guida - tante sconfitte quante quelle collezionate dai giallorossi nelle precedenti 19 (14V, 3N) nella competizione contro la Viola - l’ultimo tecnico dei capitolini ad avere subito tre sconfitte contro i toscani nel massimo torneo è stato Helenio Herrera (cinque su nove), tra il 1968 e il 1972. La Roma ha perso l’ultimo match contro la Fiorentina e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro la Viola in Serie A per la prima volta dall’aprile 2012, con Luis Enrique in panchina. La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in casa della Roma soltanto una volta nelle ultime 30 trasferte di Serie A: il 7 aprile 2018, quando si impose per 2-0, con reti di Benassi e Simeone; 67 le reti subite nel parziale dalla Viola, per una media di 2.2 a partita. La Roma ha guadagnato 19 punti nelle ultime otto giornate di campionato, frutto di ben sei vittorie e un pareggio (1P): meglio hanno fatto nel periodo soltanto Inter e Juventus, con 20 punti a testa dall’inizio della 7ª giornata di questa Serie A. La Roma ha vinto le ultime cinque gare casalinghe in Serie A; l’ultima volta in cui i giallorossi hanno infilato una serie più lunga di successi interni consecutivi con lo stesso allenatore nel massimo torneo risale alla striscia di 15 di fila registrata con Luciano Spalletti tra il 2016 e il 2017. La Fiorentina ha perso le ultime due gare esterne di Serie A senza trovare la via del gol; l’ultima volta in cui la Viola ha subito tre sconfitte consecutive in trasferta restando a secco di reti nella competizione risale a novembre 2021, sempre con Vincenzo Italiano al timone della squadra. Nel 2023, la Roma ha segnato 24 gol dal 76’ minuto in avanti in Serie A, compresi sette degli ultimi otto; soltanto una volta nella sua storia nel massimo torneo, la squadra giallorossa ne ha contati di più in questo intervallo temporale in un anno solare: nel 2016, quando toccò quota 26 reti. Paulo Dybala ha sia segnato che fornito assist in ciascuna delle ultime due partite di campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), soltanto Edin Dzeko (nel 2017) ha sia trovato il gol che servito un passaggio vincente per almeno tre match consecutivi nel massimo torneo con la maglia della Roma. L’unica squadra contro la quale Leonardo Spinazzola ha segnato più di un gol in Serie A è proprio la Fiorentina: due reti nel massimo torneo, la prima all’Olimpico nel novembre 2020. Sei gli assist del difensore della Roma negli ultimi due campionati (due in questo): tra i pari ruolo, meno soltanto di Dimarco (sette), Dumfries (sette) e Di Lorenzo (otto) nel periodo. Giacomo Bonaventura è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato: otto, frutto di sei reti e due assist; inoltre, dovesse partire dal primo minuto contro la Roma, il giocatore della Viola disputerebbe la sua 300ª gara da titolare in Serie A.