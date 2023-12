Primo settembre 2023. Quel giorno, contro il Milan, Chris Smalling giocava la sua ultima partita con la Roma. Più di tre mesi dopo, i giallorossi stanno ancora aspettando il rientro del difensore inglese, fermo per una tendinite che, di fatto, sta privando José Mourinho del suo migliore difensore. Una situazione che ovviamente non può far piacere allo Special One, che nelle ultime settimane non ha usato giri di parole per parlare dell'ex Manchester United: "Smalling si tira un po' indietro quando sente dolore...".



LO SCENARIO - Una vicenda per cui ancora non c'è una data chiara di rientro in campo. Tra l'opzione dell'intervento chirurgico e quella della terapia conservativa, il "mistero" Smalling avrà inevitabilmente delle conseguenze anche sul mercato. Mou ha bisogno di un'alternativa in più per portare avanti la doppia competizione Serie A-Europa League, quando quest'ultima entrerà nella sua fase più calda. A gennaio Tiago Pinto si guarderà intorno alla ricerca di opportunità, senza un grande budget a disposizione ma con la necessità di prendere un altro centrale, sempre aspettando il ritorno di Smalling...