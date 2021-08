A Roma c'è grande entusiasmo per Tammy Abraham. Nella giornata di oggi l'attaccante ha svolto un allenamento individuale per l'isolamento anti-Covid; da domani si può aggregare al gruppo e José Mourinho ha intenzione di convocarlo per il debutto in campionato contro la Fiorentina. L'inglese andrà in panchina, anche se difficilmente entrerà anche a gara in corso. Più che altro sarà una convocazione per farlo stare insieme ai compagni, iniziare ad ambientarsi all'atmosfera giallorossa per poi valutare se lanciarlo nella seconda giornata.