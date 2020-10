Domani alle 18 andrà in scena uno dei big match della sesta giornata di campionato, Roma-Fiorentina. I giallorossi arrivano dall’ottimo pareggio pirotecnico di San Siro per 3 a 3 contro il Milan, I viola dalla bella, anche se sofferta, vittoria per 3 a 2 contro l’Udinese in casa.



Osservato speciale di giornata sarà, senza dubbio, Jordan Veretout, l’ex di giornata. Il francese, ora in giallorosso, ha già fatto male ai suoi ex compagni l’anno scorso con due reti e proverà a ripetersi domani con la consueta freddezza dal dischetto.