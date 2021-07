Ex capitano, campione d'Europa e reduce da un'esperienza col Psg di Mbappè e Neymar. Eppure le offerte di mercato per Alessandro Florenzi latitano. Il terzino azzurro, in realtà, sarebbe. Ma di restare in giallorosso non ci pensa proprio. ​Eppure risulta tra i convocati del ritiro portoghese in Algavre. Come da agenda Alessandro dovrebbe sottoporsi al tampone il primo e poi imbarcarsi. Ma la voglia non sembra tanta. In Sardegna, dove era in vacanza, ha confidato ad alcuni amici che la Roma è stata una grande storia d'amore, ormai finita.Jose Mourinho ha già aperto la porta a Florenzi. Ci ha parlato per telefono per capire le sue intenzioni e aspetta di incontrarlo in Portogallo dove non potrà andare l'altroalle prese con la quarantena obbligatoria.Pochi giorni in cui Florenzi spera di trovare un'offerta, magari all'estero dopo i prestiti al Valencia e al Psg.con l'ambiente e nonostante l'addio di Fonseca, il tecnico che l'aveva messo all'angolo, ricomporla sembra improbabile. E lo stesso Florenzi non sembra disposto nonostante la concorrenza nel ruolo sia rappresentata solo daLa Roma lo ha messo sul mercato sperando di monetizzare al massimo dalla plusvalenza e sul risparmio del lauto stipendio. La palla passa a Florenzi e al suo staff ma fin qui non sono arrivate offerte concrete. Dopoc'è stato qualche. Ma nessuna offerta. Fin quando il giocatore e il suo agente Lucci non avranno trovato una soluzione che può far felice anche la Roma, Florenzi non si muoverà. E lo stesso terzino vuole una squadra che lo faccia giocare.La sensazione, però, è che quel volo per il Portogallo lo prenderà trovando magari al ritorno qualche altra squadra pronta ad aspettarlo.