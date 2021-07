Florenzi può tornare protagonista anche con la sua Roma. L'esterno giallorosso sarà a disposizione di José Mourinho nella seconda parte del ritiro e non verrà dunque inserito nella lista B, quella degli esuberi. Come fa sapere Radio Radio, Florenzi, che ha ancora due anni di contratto con la Roma, si è messo a disposizione dello Special One in vista della nuova stagione. L'incognita però rimane l'ingaggio di 4 milioni di euro netti l'anno, giudicato per il momento troppo alto dalla società Le voci di mercato in ogni caso non mancano: piace all'Inter anche se lui preferirebbe andare all'estero.