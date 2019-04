Dopo il pareggio contro l'Inter, il terzino della Roma Florenzi ha parlato a Sky Sport: "Tanta pressione in Italia? I primi tempi alla Roma, arrivavo stremato alle partite, poi con il tempo ho lasciato fuori le chiacchiere. I giocatori devono essere bravi a isolarsi. Roma in evoluzione? Da una parte sì, però eravamo squadra anche prima. Posso dire che eravamo fuori carreggiata, questa era l'ultima curva per il rush finale, ora serve dare tutto quanto. Abbiamo disputato un buon primo tempo, nella ripresa ci hanno messo sotto e il pareggio è il risultato giusto. Lotta Champions? Finché la matematica non dà il suo giudizio siamo tutti dentro. Ci saranno molti punti ancora in palio, la classifica non mi piace ma possiamo fare sicuramente meglio e dalla prossima daremo il 120% per questa maglia. Ranieri? Ci vuole un po' di tempo per portare la filosofia di gioco. Esempio, con mister Di Francesco avremmo fatto un tipo di pressing diverso, con Ranieri abbiamo un castello da proteggere e tutti e 11 devono difendere questo castello. Ci abbiamo messo un po' di partite a capirlo, stiamo raccogliendo i frutti. Terzino? Non è un problema, io dentro al campo ci morirei. Sono fatto così, delle volte vorrei giocare in un'altra posizione, ma giocare lì dietro mi piace e posso esaltare le mie qualità. Si corre poco in Italia? Possiamo giocare anche meglio, ma serve correre di più".