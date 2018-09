Dopo un weekend di riposo, ieri pomeriggio la Roma è tornata a Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro il Chievo Verona (domenica 16 settembre, ore 12.30). Ancora assenti gran parte dei nazionali, ma Di Francesco comincia a ritrovare alcuni giocatori: Perotti ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, Florenzi lo farà nel corso della settimana ma difficilmente sarà in campo col Chievo. Percorso inverso per Pastore, che anche oggi si è allenato a parte a causa di un fastidio al polpaccio destro.