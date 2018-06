Come riporta il Corriere dello Sport, in settimana la Roma e l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, si incontreranno per risolvere la questione legata al prolungamento in giallorosso del numero 24. Tra le richieste del calciatore, oltre alla richiesta di un aumento salariale, c'è quella di avere maggiori lumi rispetto al progetto tattico personale.