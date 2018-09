Una sosta che è una mano santa per la Roma, preoccupata e nervosa dopo la sconfitta contro il Milan. Di Francesco avrà modo di lavorare durante questa pausa e, se da un lato dovrà farlo senza 13 nazionali, dall’altro potrà contare sui rientri di Florenzi e Perotti. Come riporta Sky Sport, sia il numero 24 che l’argentino dovrebbero essere pronti per la sfida con Chievo, sperando che non ci siano nuove ricadute. Florenzi si era fermato nel match dell’Olimpico con l’Atalanta per una distorsione al ginocchio. Perotti si è fatto male due giorni prima dell’esordio con il Torino e aspetta ancora di esordire.