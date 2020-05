Alessandro Florenzi prolungherà la sua esperienza al Valencia fino a fine stagione. Ancora non è stata ufficializzata la data per la ripresa della Liga, ma il giorno del ritorno del campionato potrebbe essere quello del 12 giugno. In tal modo la stagione si protrarrebbe oltre il 30 giugno, data di scadenza dei prestiti dei giocatori. Tuttavia, come riferisce il portale sportivo iberico plazadeportiva, l’ex capitano della Roma, trasferitosi lo scorso gennaio in Spagna a titolo temporaneo, potrà concludere la stagione 2019/20 con la maglia del Valencia in virtù di un accordo raggiunto tra il club giallorosso e quello spagnolo.