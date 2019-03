Grazie di cuore a tutti per gli auguri. Sento il vostro affetto e mi rende felice. Mi dispiace aver lasciato la squadra in dieci negli ultimi minuti, la cosa più importante è essere tornati a vincere dopo una settimana difficile per tutti noi. FORZA ROMA #RomaEmpoli pic.twitter.com/AVnzMPQFF8 — Alessandro Florenzi (@Florenzi) 12 marzo 2019

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, espulso ieri nella gara contro l'Empoli, twitta dopo la vittoria con i toscani. Ieri era il compleanno del 24 giallorosso.