Il capitano giallorosso Alessandro Florenzi parla a Roma TV prima della sfida di Europa League con il Borussia Monchengladbach: "Intanto, voglio rassicurare tutti che sto bene. Stamattina sono uscite false notizie su di me, ora tirare in ballo infortuni fa appeal sulla Roma, ma cerchiamo di andare oltre questo, sto bene. Di recente ho avuto l’influenza, ma è passata da settimane, ci vogliono allenamenti per arrivare alla massima forma: sono a disposizione dell’allenatore. Siamo mancati sotto alcuni aspetti con la Sampdoria, me in primis, dobbiamo tirare fuori un altro carattere, lavorare insieme di squadra, giocare ogni pallone come fosse l’ultimo: solo così possiamo fare risultati. Abbiamo studiato il Borussia, sappiamo dove colpirli: dobbiamo fare tutto bene per dare una soddisfazione ai nostri tifosi".