Oggi Alessandro Florenzi tornerà ad allenarsi. Non in Portogallo con Dzeko e gli altri però bensì a Trigoria con gli altri esuberi: da Pastore a Pedro passando per Nzonzi. L'azzurro farà le valigie ma fin qui non sono arrivate offerte. Nelle ultime ore però c'è stato un sondaggio iniziale da parte del Lione. ​Uscito De Sciglio, il club di Aulas ha bisogno di rinforzi in quel ruolo