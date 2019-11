Ecco le parole di Fonseca alla vigilia della delicata sfida all'Istanbul Basaksehir che può valere il passaggio del turno.



C'è fiducia di passare il turno?



Come sempre siamo fiduciosi, faremo di tutto per vincere questa partita difficile.



Ritiene pronto Under o può risentire dell'emozione contro il suo ex club e nel suo Paese?



Capisco che tutti mi domanderanno di Under, ma quando scelgo la formazione non penso a queste questioni



Il Basaksehir non ha più perso dopo il 4-0 all'Olimpico. Come giudica il club?



Sappiamo che sarà dura perché loro sono in un gran momento e hanno giocatori esperti. Poi conterà molto il fattore stadio, ma noi vogliamo vincere



Under per noi turchi è importante, poi c'è Cetin? Cosa ne pensa del loro futuro?



Hanno entrambi un gran futuro, sono giovani e devono lavorare per migliorarsi. Crediamo molto in loro anche se devono crescere. Cetin è appena arrivato.



Ha qualche rimpianto per ciò che è successo col Borussia a livello arbitrale? Si aspettava di doversi giocare tutto all'ultimo?



Adesso non devo pensare al passato. Devo solo pensare a domani e come in tutte le partite cercheremo di giocarla per vincere e passare il turno.



Lorenzo Pellegrini ne può giocare tre di fila? Kalinic e Mkhitaryan invece?



Gli ultimi due sono pronti per giocare anche se non dall'inizio. Lorenzo può giocare sempre



Che rapporto ha con Pallotta? Novità societarie?



Noi parliamo molte volte. Lo sento presente con la squadra, è sempre preoccupato. Sul resto non so nulla, io sono l'allenatore e parlo solo di calcio.