A 24 ore dalla sfida degli ottavi di finale di andata di Europa League contro lo Shakthar Donetsk ecco le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca​Io sono sicuro che sarà una partita difficile perché lo Shakhtar è una buonissima squadra e non possiamo dimenticare che in questa stagione hanno vinto due volte con il Real Madrid e hanno pareggiato due volte con l’Inter. Fanno sempre una buona stagione anche in Europa League o Champions. Questi giocatori piace questo tipo di competizione. E’ vero che conosco bene la squadra e questi giocatori ma è una squadra molto forte che difende molto bene ed è corta. Pericolosissima in contropiede, la più forte in contropiede d’Europa. Dobbiamo fare una partita di grande esigenza perché sarà una partita difficile.Dzeko si è allenato oggi con la squadra e sarà convocato. Lo Shakhtar ha un nuovo allenatore con le proprie idee. Ha cambiato il modulo. Io giocavo 4-2-3-1, adesso 4-1-4-1 e ovviamente le intenzioni di questa squadra sono quelle dell’allenatore che è molto forte e che ovviamente lavora con le proprie idee. I giocatori sono gli stessi ma la differenza è questa nello Shakhtar.Dovete aspettare domani per vedere, ma è una possibilità. Villar può giocare con Pellegrini, può giocare Diawara con Villar o Pellegrini con Diawara. Abbiamo queste tre possibilità.Sarà questa o possiamo giocare con Cristante.Penso che la squadra nelle ultime partite ha migliorato la difesa. Non parlo solo della linea difensiva ma di tutta la squadra. Abbiamo capito che è importante non prendere gol e abbiamo migliorato una cosa che per me è importante. L’organizzazione della squadra è sempre stata buona ma abbiamo migliorato sugli errori che permettono all’altra squadra di uscire veloce per attaccare. Penso che la squadra stia facendo un gioco più sicuro e non perde tanto la palla in questo momento.Come vi ho detto, Castro ha altre idee. Ha cambiato il modulo. Principalmente questo. Se cambia il modulo cambia la squadra, la principale differenza è questa. Un altro allenatore porta altre idee, sta facendo molto bene.No, noi abbiamo pensato già alla nostra strategia per affrontare lo Shakhtar e non per affrontare la mia ex squadra. E’ vero che io conosco bene la squadra ma anche loro mi conoscono bene me e le mie idee. Abbiamo preparato una strategia in funzione a quello che lo Shakhtar fa in questo momento e non quello che io facevo allo Shakhtar e l’abbiamo preparata in funzione a queste differenze.Non è una mia scelta, sicuramente. Perché a me non piace affrontare la mia ex squadra. Se avessi potuto scegliere domani non avrei giocato con Shakhtar e non avrei giocato con il Braga. Mi dispiace che domani non abbiamo la possibilità di giocare con i tifosi, era importante per noi. Mi piace sempre giocare con i tifosi, a casa o in trasferta, e se in Ucraina hanno la possibilità di averli per me è meglio. Il calcio con i tifosi è totalmente diverso. Mi piace avere questa possibilità.Sì, si è allenato con noi