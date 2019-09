Durante la conferenza prepartita di oggi, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha ammesso: "Sì, possiamo dire che mi sono italianizzato. Il calcio italiano è diverso, obbliga ad essere elastici e malleabili. Ogni partita è una storia a sé. Se un allenatore arriva in Italia senza questa elasticità a mio avviso sbaglia di grosso. È un calcio che ti obbliga a pensare ad ogni dettaglio e credere che basti un solo modo per stare in campo è un grave errore. Detto questo, le linee di massima del mio calcio offensivo e propositivo viene mantenuto".