Fonseca, in questi primi giorni di allenamento, è rimasto fortemente colpito da Under. E ha deciso di chiederne la pemanenza a Petrachi. Su di lui avevano messo gli occhi tanti club europei, tra cui anche alcune big del valore di Bayern Monaco, Arsenal e Tottenham. Un po’ per quanto fatto anche in Europa, un po’ perché si sapeva bene la sua situazione contrattuale, con un accordo che prevede emolumenti per circa un milione di euro. Poco rispetto a tanti giocatori, soprattutto quelli di stampo internazionale. Ecco anche perché Monchi lo riteneva il miglior giocatore della Roma, perché rendeva e guadagnava poco. Tanto che poi gli aveva promesso un adeguamento contrattuale, mai arrivato per le complicazioni che sono sopraggiunte (fino all’addio del d.s.). Quel rinnovo, però, arriverà presto, probabilmente già a settembre o ottobre. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.