Fonseca è sempre più protagonista del mercato della Roma. Dopo essere intervenuto in prima persona per portare a Trigoria i vari Mancini, Diawara, Pau Lopez e Veretout, il tecnico portoghese avrebbe telefonato personalmente anche a Elseid Hysaj per capire la disponibilità ad un trasferimento a Trigoria. Il terzino albanese è in uscita dal Napoli e potrebbe fare al caso della Roma. Servono quasi 20 milioni.