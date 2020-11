Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria in Europa League sul Cluj: "La cosa importante era non prendere gol, è sembrata una partita facile ma affrontavamo una squadra che andava forte in Europa League e in Romania. Abbiamo fatto una grande partita, le cose così sono più facili, mi è piaciuta tutta la squadra. In difesa siamo in forma e gioca bene anche se cambiamo i giocatori".



SU BORJA MAYORAL - "Per lui era importante questa partita, ho scelto questo sistema non per lui ma perché era il più adatto per questa partita. Come ho detto sempre è giovane e deve avere tempo per adattarsi, sono contentissimo per i due gol che gli danno fiducia".



SU PEDRO - "Pedro è un grande protagonista, sta aiutando tutta la squadra, è importante arrivare questi giocatori con grande intensità. Milanese? Grazie al risultato abbiamo avuto l'opportunità di farlo esordire, abbiamo due o tre giocatori che lavorano con noi in prima squadra, si è meritato l'esordio".