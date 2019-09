Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria all'esordio in Europa League: "Il primo tempo non mi è molto piaciuto, in pressione non abbiamo fatto bene. Siamo stati lontani tra di noi nei reparti, mentre nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol".



SUI ZERO GOL SUBITI - "Per noi è importante capire cosa facciamo bene e cosa male. Con la Lazio non abbiamo fatto bene, ne abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo essere più aggressivi".



SULLA SQUADRA - "Tutti portano la palla e devono muoversi, dobbiamo essere uniti specie nel pressing. Non prendere gol è importante, stiamo bene anche in attacco".



SU DZEKO - "In estate ci ho parlato molto, gli ho fatto capire che è importante per noi. Faccio un tipo di gioco adatto a lui".