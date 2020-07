Alla vigilia della sfida contro il Brescia,è intervenuto in conferenza stampa, partendo dal sorteggio di Europa League: "In questo momento sono tutte squadre difficili. Non dobbiamo pensarci, prima c'è il Siviglia, poi se vinciamo vedremo"."Stiamo lavorando per averlo in Europa League, sono fiducioso"."Giocheremo con la difesa a 3, Fazio sostituirà Cristante. Dzeko? Vediamo, non dimentico che ha avuto poco tempo per recuperare. Ha lavorato molto difensivamente, ieri ho parlato con lui ed è un po' stanco. Voglio parlarci per vedere come sta, poi deciderò"."Soddisfatto? Io, come sapete, non sono mai soddisfatto. Ho tutta la fiducia in Pellegrini, mi piace tanto. Deve migliorare, non possiamo dimenticare che ha avuto problemi e qualche volta è stato infortunato"."Le esclusioni sono situazioni diverse. Bruno Peres è una scelta, di Kluivert non mi è piaciuto l'ultimo allenamento. Ho parlato con lui, è per questo che non è stato convocato con il Parma. Kluivert ha reagito molto bene, allenandosi bene: se si ripeterà oggi, sarà un'opzione"."E' stato infortunato tanto tempo, ora dobbiamo scegliere il momento giusto per dargli minuti. E' importante, ma la prima cosa è importante. Se c'è la possibilità, Zaniolo giocherà. Altrimenti no"."Lavora bene e con qualità, se voglio so che sarà pronto"."E' in un grande momento, sta giocando con grande fiducia. Per noi è un giocatore importantissimo".