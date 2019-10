Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Genova contro la Sampdoria: "Mi aspetto una partita difficile, la Roma ha vinto solo due delle ultime dieci trasferte a Genova e questo dimostra quanto sia complicato. Loro hanno cambiato tecnico ed è atteso maltempo, sono tutte circostanze che fanno capire la difficoltà".







PEROTTI E FLORENZI - "Perotti si è allenato con noi dallo scorso fine settimana e viaggerà con noi. Anche Florenzi si è allenato normalmente ed è a disposizione"



DZEKO - "Non penso a una convocazione simbolica: o sta bene e va con la squadra o no. Da due giorni ha iniziato ad allenarsi con la squadra con la maschera, ma è chiaro che le condizioni non sono quelle ideali: valuteremo se fare affidamento su di lui al termine dela rifinitura".



PASTORE - "È pronto, si è allenato bene, è motivato e sta crescendo giorno dopo giorno. È a disposizione, giocherà se lo riterrò opportuno".



SCONTO SQUALIFICA - "Per me è una questione chiusa, c'è stata una sanzione e una squalifica che sconterò, non ho intenzione di parlarne".



VERETOUT E CRISTANTE, CHI DA' LORO IL CAMBIO? - "Pastore o Santon, se uno dei due non dovesse essere a disposizione. Li abbiamo già provati là".



COME RIDURRE GLI INFORTUNI - "Avevo espresso recentemente la mia preoccupazione. Tutti i club hanno giocatori impegnati con le società e in nazionale, ogni settimana rileviamo infortuni e soprattutto in questa con le nazionali. Tuchel diceva che si stanno ammazzando i grandi calciatori, è umanamente impossibile giocare così tante partite in poco tempo: chi gestisce il calcio dovrebbe riflettere su questo. Spesso gli infortuni riguardano proprio i migliori. La mia opinione è questa: ci sono troppe gare e competizioni, poi anche i calciatori non hanno tempo di riposare tra Europei, Mondiali o Coppa d'Africa".



SAMP-ROMA - "Come la gestirò la squalifica? Non ci sarà un mio intervento diretto chiaramente, potrò intervenire direttamente fino al campo. Domani parlerò alla squadra in hotel, ho massima fiducia in Nuno Campos, con lui non c'è neanche bisogno di parlare".



MIGLIORARE LA FASE OFFENSIVA - "Stiamo lavorando, sarei preoccupato se la squadra non creasse occasioni Contro il Cagliari ne ha create 10-12, contro una squadra che difende molto bassa, questa settimana ci siamo concentrati sulla finalizzazione".



CASO UNDER E TURCHIA - "Non rivelerò cosa ci siamo detti in spogliatoio. Ho letto questa mattina un'intervista di Valdano in merito alla situazione in Catalogna, che calcio e politica non devono dormire nello stesso letto. Condivido questa frase. Sono due cose ben divise e non devono entrare nella stessa casa".







LA SAMP DI RANIERI - "Bisogna dire che è un grande ed esperto allenatore, cercherà di dare stabilità difensiva: se una squadra non difende bene non ha possibilità di vincere. Mi aspetto una partita complicata contro una squadra compatta, ci aspetteranno per colpire in contropiede, ma la nostra squadra è a proprio agio quando ci lasciano l'iniziativa".



NUNO ROMANO - "È un grande professionista, ma anche molto passionale: partecipa in maniera attiva, abbiamo parlato di quanto successo ma non c'è molto da aggiungere".