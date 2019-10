Ecco le parole in conferenza del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Europa League col Wolfsberger





Che tipo di avversario si aspetta di trovare?

E' una gara difficile, lo dimostra il successo degli austriaci col Borussia per 4-0. E' una squadra molto aggressiva in fase difensiva, fortissima in contropiede. Non sarà semplice.



Possono riposare Dzeko e Kolarov? Tocca a Kalinic?

E' una possibilità, le hanno giocate tutte e hanno bisogno di tirare il fiato.



Gli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan obbliga alcune scelte. Con una vittoria il girone sarebbe già deciso?

Abbiamo l'ambizione di vincere ma non guardiamo troppo avanti. Le loro assenze sono importanti ma ci sono giocatori che li sostituiranno che godono della mia totale fiducia.



Il problema di Mkhitaryan se lo portava da tempo oppure è qualcosa di nuovo?

Già lamentava questo fastidio all'adduttore e le troppe partite ravvicinate hanno aggravato il fastidio. Lo avevo tenuto apposta fuori con l'Atalanta, poi sembrava che stava bene ma a Lecce ha subito questo risentimento.



Kalinic può giocare dal primo minuto? E Zappacosta è pronto?

Mi volete per forza far rivelare la formazione (ride, ndr). Vabbè faccio un eccezione: Kalinic ora sta bene, inizierà lui la partita. Zappacosta non sta ancora nelle migliori condizioni fisiche.



Domani sarà una prova fisica, molto simile a quella con l'Atalanta. Prevede una battaglia simile?

Qualcuno mi ha detto se giochiamo contro l'Atalanta d'Austria. La squadra è aggressiva ma gioca in maniera diversa. Non gioca a uomo a tutto campo come l'Atalanta, però ha le stesse fasi di pressing.



Smalling a che percentuale è dopo queste due partite molto buone? Vuole una coppia fissa in difesa o meglio alternarli?

Vale un po' il discorso sui centrocampisti, ma non penso in termini di coppie fisse. Dipende dalle partite. Smalling è già a un buon livello ma può migliorare come posizionamento della linea difensiva.