Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla dopo il ko contro il Parma. Queste le sue parole a Sky Sport: "Penso che oggi è stato chiaro che la squadra fosse stanca in questo momento. I giocatori hanno giocato tante partite e non è una questione di atteggiamento. Non siamo più veloci ed è un fatto che non abbiamo fatto una gara per vincere. I gol? Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede. Ha creato situazioni da gol in quelle occasioni. Noi volevamo vincere qui oggi. Il primo gol subito non l’ho visto bene perché era lontana da me, ma arriva da un contropiede. Non abbiamo fatto una partita sicura in difesa. Anche nel primo tempo abbiamo avuto problemi".



SU DZEKO - "Crisi di gol? Sì è una casualità. Noi oggi non abbiamo avuto molte occasioni per fare gol contro una squadra sempre bassa. Non abbiamo avuto spazio e così è più difficile per Dzeko. Non si può considerare Edin solo per i gol, sta lavorando molto per la squadra. Gli infortunati? Speriamo possano tornare adesso. Vediamo per Pellegrini, ma sono sicuro che Mkhitaryan tornerà".