La Roma continua l'avvicinamento alla gara più importante della stagione, e Fonseca inizia a ragionare sulla migliore formazione da mandare in campo giovedì sera sul campo del Manchester United. Scelte quasi obbligate per il portoghese, che spera nelle giocate e nelle prestazioni dei singoli per poter uscire soddisfatto dall'Old Trafford. In porta ovviamente Pau Lopez, che proverà a ripetere le parate viste in casa dell'Ajax. In difesa l'assenza di Mancini sarà compensata dal ritorno di Smalling, che giocherà al fianco di Ibanez e del jolly Cristante. A centrocampo pronto Veretout, che sarà supportato da Diawara, visto il calo anche fisico di Villar. Sulle fasce agiranno ovviamente Spinazzola e Karsdorp. In attacco a guidare la squadra ci sarà ovviamente Edin Dzeko, che sarà supportato da Pellegrini e Mkhitaryan che vuole ritrovare il gol e magari proprio contro la sua ex squadra con cui ha già vinto l'Europa League.