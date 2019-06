La Roma è a un passo dal trovare l'accordo per portare in panchina Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'accordo con l'allenatore è già stato definito e si aspetta solo l'ufficialità da parte dello Shakthar Donetsk del via libera per metterlo sotto contratto. Un via libera che è atteso già per la giornata di oggi.