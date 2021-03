Paulo Fonseca, tecnico della Roma, commenta a Sky Sport dopo il successo sul campo della Fiorentina: "E' stata una partita difficile, ma abbiamo vinto bene, soprattutto per il secondo tempo che abbiamo fatto. Dietro siamo stati sicuri, era importante vincere. Diawara si è fermato a lungo, è tornato e sta facendo bene: oltre al gol ha giocato un'ottima partita, sono soddisfatto. La vittoria dà serenità? Non so, sicuramente è importante dopo la sconfitta con il Milan. La squadra ha reagito sempre bene alle sconfitte, quando si perde è importante capire dove si sbaglia. Oggi abbiamo giocato bene, con un ottimo atteggiamento di squadra. Cosa succede nei big match? Abbiamo sbagliato spesso con le grandi, penso che ci manca sempre qualcosa, sbagliamo sempre più degli avversari. La squadra accusa queste partite e dobbiamo lavorare per migliorare. Le scelte in mezzo al campo? Cristante ha dovuto fare il centrale, Diawara è stato fermo a lungo. Con Diawara oggi la squadra è stata sicura dietr, ma Villar sta facendo bene. Per Veretout credo si tratti di un problema muscolare, valutiamo domani. Il confronto con Pedro prima della partita? Era una normale chiacchierata tra un giocatore e un allenatore, stavamo parlando di dettagli, dell'ultima gara e di cosa deve migliorare".