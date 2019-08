Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha detto la sua sul campionato italiano a Record: "Juventus, Napoli, Milan ed Inter hanno fatto grandi investimenti ed hanno di giocatori di altissimo livello. Noi non dobbiamo guardare gli avversari, l'obiettivo della Roma è quello di tornare in Champions League. Se giochiamo bene, ce la possiamo fare. Sono certo che nei prossimi 2-3 anni raggiungeremo degli obiettivi importanti. Ho sempre voluto allenare in serie A, ero certo che prima o poi avrei allenato in un grande campionato. Mi auguro di restare a lungo, questa sfida è ricca di fascino e mi motiva molto. Voglio costruire una squadra coraggiosa ed ambiziosa che possa rendere orgogliosi i nostri tifosi".