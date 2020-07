La Roma si prepara ad affrontare il Torino in trasferta nella penultima partita del campionato in corso e Paulo Fonseca ci ha parlato delle condizioni della squadra in vista della sfida contro i granata.



Ecco le parole del tecnico giallorosso al sito del club



La gara contro la Fiorentina è stata molto dispendiosa, avete spinto fino all’ultimo per cercare il gol del 2-1, come stanno i ragazzi?



“I ragazzi sono motivati, sono un po’ stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo”.



Dovrà fare a meno di Pellegrini, come sta Lorenzo?



“Ha subito un intervento e nei prossimi giorni non potrà allenarsi con la squadra: vedremo come recupererà”.



Chi giocherà al posto suo dietro alla punta?



“Vedremo domani, ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l’allenamento di rifinitura”.



C’è anche l’occasione anche per far riposare qualcun altro o farà pochi cambi come accaduto nelle ultime gare?



“Non penso, la partita è importante e non voglio fare grandi cambiamenti”.



Il Torino è salvo e ha un allenatore diverso rispetto alla sfida dell’andata, quali sono le inside per la Roma che vuole blindare il quinto posto?



“Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere”.