Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone: "“Molti dei giocatori di oggi hanno giocato contro lo United, non era facile dare continuità. Siamo stati bravi, era importante gestirci e il risultato ce lo ha permesso. I giovani? Darboe sta bene e sta dimostrando la sua qualità. Reynolds è arrivato da un calcio diverso e si deve abituare. Ha qualità ma gli serve tempo per abituarsi. Oggi per la prima volta ha giocato a sinistra".



SU MOURINHO - "Josè è stato corretto e onesto con me. Abbiamo parlato, siamo entrambi portoghesi e abbiamo un ottimo rapporto. Se proverò a batterlo in Italia con un'altra squadra? Vediamo, non so".