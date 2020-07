Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Spal per 6-1, dove protagonista è stato Nicolò Zaniolo, autore di un grande gol: "Sì è stato importante. I giocatori che sono entrati l’hanno fatto bene e hanno lavorato molto per la squadra. L’importante è che chi entra corre e fa bene, con l’atteggiamento giusto, come oggi. Zaniolo incedibile con Pellegrini? Si, non vogliamo vendere né Zaniolo né Pellegrini. Sono importanti per il futuro della Roma".