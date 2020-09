Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio con la Juventus: "E' un'occasione sprecata, abbiamo fatto una buona partita, non sono soddisfatto del risultato. Dzeko? L'ho visto sempre sereno e motivato, oggi ha lavorato per la squadra, ha sbagliato, certo, ma capita. Ha fatto una buona partita. Dopo l'espulsione abbiamo fatto fatica per 10-15 minuti, ma non abbiamo concesso molto alla Juve. Non ho fatto i cinque cambi perché vedevo la squadra bene. Ho grande fiducia nella società, lavoriamo insieme per il bene della Roma. La cessione di Dzeko? Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso insieme".