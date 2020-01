Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa di Matteo Politano: "Quando abbiamo pensato a un giocatore per la posizione di Zaniolo abbiamo pensato a tre o quattro soluzioni, non solo Politano. Abbiamo provato a fare questo cambio con l'Inter, ma non voglio parlare perché non sia riuscito. Petrachi quanto Fienga hanno difeso bene l'interesse della Roma, avremo altre possibilità e nei prossimi giorni vedrete un nuovo calciatore per questa posizione".