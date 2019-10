Dopo l’1-1 in Austria, l’allenatore della Roma Fonseca ha così parlato a Sky Sport: "Potevamo fare di più, noi abbiamo sbagliato nell’ultima scelta e abbiamo avuto molte occasioni, potevamo fare 3 o 4 gol. I palloni persi? Sappiamo che l’avversario pressa molto, soprattutto nel corridoio di sinistra non sapevamo come uscire dalla pressione, abbiamo sbagliato alcune linee di passaggio per cambiare gioco e abbiamo perso palle pericolose, ma il problema sono state soprattutto le ultime scelte. Il turnover? Non abbiamo altra scelta, è difficile far giocare tutti ogni partita, molti sono stanchi e abbiamo una gara già domenica alle 15”.