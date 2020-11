La forza dei risultati. La stagione della Roma e di Fonseca era iniziata con numerose voci riguardo il futuro del tecnico portoghese, che ora può veramente godersi il momento positivo della sua squadra. Sull’onda lunga delle prestazioni del gruppo giallorosso sono iniziati i primi contatti esplorativi tra la società e l’entourage dell’allenatore per discutere di un eventuale prolungamento: Fonseca ha un contratto fino al 30 giugno, con l’accordo che prevede l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, come riporta Il Tempo. La nuova proprietà apprezza il lavoro di Fonseca – il mister vorrebbe l’arrivo di uno tra El Shaarawy e Bernard nel mercato di gennaio – e con il suo procuratore Abreu, che si avvale dell’aiuto di uno degli intermediari più vicini al club capitolino, si è deciso di fare un nuovo punto della situazione al termine del girone di Europa League.