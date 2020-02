Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine della partita col Sassuolo: "Per me è difficile spiegare come mai abbiamo fatto una partita così, soprattutto il primo tempo. Siamo stati squilibrati, i giocatori hanno perso la testa, nel primo tempo non abbiamo giocato. Non è una questione tecnica o tattica. Abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio, non so perché oggi abbiamo giocato così".



Sull'assenza di Kolarov: "È un’opzione, ma Spinazzola ha fatto una grande partita contro la Lazio e pensavo di non doverlo cambiare. Sicuramente stiamo prendendo più gol, dobbiamo lavorare su questo".



Sul post derby: "Io ho parlato prima della partita con i giocatori ed ero preoccupato. Sicuramente quando abbiamo iniziato a pressare alto abbiamo lasciato troppi spazi. Non abbiamo vinto quasi nessun duello e questo è un problema".