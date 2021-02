È attesa da un tour de force la Roma di Paulo Fonseca, attesa da Braga, Milan, Fiorentina e Genoa. Chi spera in un posto dal primo minuto in Europa League è anche El Shaarawy: se dal via o a partita in corso il Faraone spera di aumentare il suo minutaggio. Fonseca è rimasto sorpreso dalla sua condizione vista nel finale di gara a Benevento e dovrebbe concedergli una chance.