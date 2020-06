In un’intervista al giornale portoghese Publico il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così di Justin Kluivert nonostante le voci che vogliono l’olandese a un passo dall’addio: “Justine e suo papà Patrick ​sono diversi. Papà era un grande giocatore, un grande attaccante. Justin ha le qualità per essere un giocatore dello stesso livello. È uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro”.