Nel postpartita di Inter-Roma, Paulo Fonseca ha parlato così a Roma TV: “Abbiamo lasciato l’Inter uscire in contropiede nel primo tempo e hanno segnato subito. La squadra però ha reagito bene e abbiamo fatto un buon secondo tempo, creando diverse occasioni. Il risultato è pesante per quello che abbiamo fatto. La squadra ha dimostrato carattere, non abbiamo mai smesso di giocare e attaccare. Abbiamo creato molto contro la miglior difesa del campionato, la squadra ci ha provato e ho visto il coraggio che volevo. Mi aspettavo l’Inter che provasse a giocare in contropiede e così è stato. Derby? Abbiamo molta voglia, vogliamo recuperare le forze e poi vogliamo vincere il derby”.