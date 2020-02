Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Roma TV dopo il sorteggio di Europa League che metterà i giallorossi di fronte al Siviglia negli ottavi di finale: "Il Siviglia è una delle squadre più forti del torneo. Li conosco bene, conosco bene il loro tecnico, hanno giocatori d'esperienza. Sono quarti in Liga, sono fortissimi".



Trova qualche similitudine tra la Roma e il Siviglia?

"Non nel modo di giocare. Loro hanno cambiato molto, come noi. Nuovo allenatore, nuovi giocatori, ma con sistemi di gioco diversi".



Giocare il ritorno in casa è un vantaggio?

"La prima partita è sempre molto importante. Fare un buon risultato fuori aiuterebbe. Ora il vantaggio è del Siviglia che gioca la prima in casa, ma se dovessimo fare un buon risultato il vantaggio diventerebbe nostro".



Ci sono state sorprese dopo la gara di ieri?

"Si, Ajax e Arsenal non mi aspettavo che uscissero così presto".