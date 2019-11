"Florenzi non è un caso”. Lo dice Paulo Fonseca, intervistato a margine dell’Elite Coaches Forum, l’evento organizzato a Nyon dalla Uefa che coinvolge alcuni dei migliori allenatori europei. Il tecnico della Roma ha spiegato che tra lui e il capitano non c’è nessun problema: “Non esiste un caso Florenzi. E’ tutto normale” dice il portoghese. Che poi risponde alle parole di Roberto Mancini: “Sono opinioni. Anche per me è molto importante. Ho detto che in questo momento è un’opzione, ma non ci sono problemi”.