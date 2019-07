Paulo Fonseca parla a Roma Tv dopo il primo test amichevole del ritiro



Quali sono le sensazioni?

Le sensazioni sono buone. In ogni caso era importante trasferire le idee su cui abbiamo lavorato in campo. Il livello di difficoltà di questo test non era elevato, ma i giocatori hanno messo in campo le idee. Sono soddisfatto di quanto visto, ma dobbiamo ancora migliorare. Abbiamo voluto dare 45 minuti a ogni giocatore e alcuni hanno giocato fuori ruolo.



Un bilancio su questi giorni di ritiro a Trigoria?

Bilancio positivo. I giocatori hanno dato tutti il massimo, ma ci sono cose da migliorare. Si nota il tentativo di fare quello che chiedo alla squadra. Mancano ancora dei giocatori. Questa settimana rientreranno dei Nazionali e poi ne arriveranno di altri.





Una Roma che vuole riconquistare subito la palla…

Indubbiamente è un nostro obiettivo avere una squadra alta e che accorci sempre. I giocatori volevano sempre recuperare subito il pallone nonostante non fosse un test di livello. Questo deve essere un marchio di fabbrica della squadra. Si è vista una disponibilità da parte dei giocatori nell’applicare questo tipo di calcio.



Come si sono comportati Spinazzola e Pau Lopez?

In questo modo di giocare la comunicazione è molto importante. Poi ci sono giocatori che lo fanno con più naturalezza. Il portiere deve muovere i difensori in campo.



Alcuni giocatori sono tornati prima per allenarsi, c’è un ambiente ideale per lavorare?

Sicuramente questa disponibilità deve esserci sempre. Dobbiamo avere dei giocatori che continuino a perseguire questo stile di gioco. Quello che ho avvertito è una squadra allegra, disponibile e impegnata. E’ solo l’inizio, ma possiamo migliorare.