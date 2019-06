La Roma ha scelto: salvo contrattempi clamorosi, sarà Paulo Fonseca il successore di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Il blitz spagnolo della delegazione romanista per avere il sì del tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk ha avuto esito positivo e ha portato a un accordo di massima sulla base di un contratto triennale a 2,5 milioni di euro stagione. Resta soltanto un dettaglio da non trascurare per far sì che le parti possano celebrare il matrimonio:



Fonseca ha un contratto con la formazione ucraina fino a giugno 2020 e nelle prossime ore il suo procuratore volerà alla volta dell'Ucraina per incontrare i vertici dello Shakhtar e provare a liberarlo senza indennizzi. Secondo Sky Sport, il summit decisivo potrebbe avvenire tra domani e dopodomani, con la Roma che confida nella cancellazione della clausola rescissoria da 5 milioni di euro.