La Roma ha scelto l'allenatore portoghese Paulo Fonseca, ma è sempre alle prese con la questione legata al nuovo stadio. Ieri per la prima volta la sindaca della Capitale, Virginia Raggi ha ventilato la possibilità di mettere fine al controverso progetto calcistico-immobiliare del presidente giallorosso James Pallotta: "Il mio unico interesse è che l'As Roma mantenga gli impegni presi con la città, prima le opere pubbliche per i cittadini e poi il campo di calcio. Prima si uniscono la via del Mare e la via Ostiense, prima si interviene per potenziare la ferrovia Roma-Lido e poi si fa lo stadio. Sono le prescrizioni della conferenza dei servizi alla quale tutti si devono attenere. Mi auguro che l'As Roma porti una proposta definitiva e concreta. Basta chiacchiere".



Oggi è in programma un importante tavolo tecnico tra gli uffici del Campidoglio, la Roma e l'Eurnova, l'impresa del costruttore Luca Parnasi travolta dall'inchiesta per mazzette e ora affidata a un nuovo Cda.

Come scrive Il Messaggero, i proponenti all'ufficio Urbanistica del Comune avrebbero chiesto di dilazionare i 45 milioni da investire per la mobilità. Oppure di non accollarsi per intero il costo dell'abbattimento di alcuni edifici che dividono due strade già oggi iper-trafficate, l'Ostiense e la via del Mare appunto, e che neanche unite, secondo diversi esperti, sarebbero in grado di sopportare il peso del nuovo stadio. Figuriamoci separate.

Sul "no allo stadio" soffia da tempo una fronda sempre più nutrita di esponenti del Movimento 5 Stelle, sia locali che nazionali.