Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i giallorossi e il Parma.



SUL NUOVO DG TIAGO PINTO - "Tiago Pinto è stata una scelta del presidente. E' un grande direttore sportivo e arriva da un grande club. Sono contento. Se mi piacerebbe avere un ruolo più decisivo sulla scelta del mercato? Per me è importante lavorare da squadra, è importante lavorare tutti insieme. Penso che sia molto importante che tutti possiamo scegliere cosa è meglio per la Roma".



SU PETRACHI E LA DIFESA A 3 - "Se ha suggerito lui la difesa a tre? Io ho avuto sempre un buon rapporto con Petrachi, ho sentito sempre i suoi consigli. Abbiamo parlato di questa questione come l’ho fatto con altre persone, mi piace sentire chi è vicino a me, ma il cambio è stato una scelta mia in un momento in cui ho pensato che era giusto".



SULLA FORMAZIONE ANTI PARMA - "Mkhitaryan gioca bene come attaccante, ma domani giocherà Borja Mayoral. Diawara o Villa? Villar".



SULLO STADIO - "Io non conosco dall’inizio il processo di costruzione del nuovo stadio, ma per tutti i grandi club è importante avere il proprio stadio. Per la crescita del club è molto importante avere uno stadio proprio".