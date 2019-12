Alla vigilia della sfida contro la Spal, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha presentato la gara in conferenza stampa: "Ripetere il problema di atteggiamento? Non credo, la Spal è una buona squadra, con organizzazione difensiva e difficile da affrontare".



SU PELLEGRINI A CENTROCAMPO - "E' importante come trequartista, non sto pensando di cambiare".



SU UNDER - "Non voglio parlare di questioni individuali, deve migliorare in molte cose".



SULL'ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO - "Non parlo della gara contro il Wolfsberger. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, ma ho già parlato. Ho parlato con i giocatori, solo giovedì e con la Samp abbiamo sbagliato atteggiamento. Supporto della società? Non ho bisogno del supporto del direttore, quando una situazione non mi piace, lo dico".



SU KLUIVERT - "Si è allenato ,ma non sta bene. Non lo rischiamo (non è stato convocato, ndr).



SU PETAGNA - "E' forte fisicamente, un buon giocatore".



SULLA DIFESA - "Juan Jesus o Cetin? Sono due soluzioni, uno dei due giocherà sicuramente".